Sardegna: Consorzio Pecorino Romano, interventi contro caro energia e per ricambio generazionale (3)

- Altro tema che il presidente del Consorzio chiede di affrontare immediatamente, con in prima linea il neo ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, è quello del ricambio generazionale nelle aziende del comparto. Servono giovani, serve manodopera, serve incentivare i ragazzi, motivarli a restare per portare avanti realtà che altrimenti rischiano davvero di finire fra qualche anno. “Aiutare i giovani a restare negli allevamenti è poi anche una efficace politica anti spopolamento. Aiutarli a restare, far capire loro che possono vivere, formare una famiglia nella terra dove sono nati senza dover cercare fortuna altrove, è fondamentale per frenare lo spopolamento e garantire il necessario ricambio al comparto, dando allo stesso tempo un prezioso e insostituibile servizio di presidio ambientale al territorio. Solo così il Pecorino Romano potrà continuare ad avere un ruolo fondamentale nell’economia regionale, restando ambasciatore delle tradizioni della Sardegna nel mondo”, conclude Maoddi. (segue) (Rsc)