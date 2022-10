Sudan: continuano le proteste contro la giunta militare, morto un altro manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra persona è stata uccisa in Sudan dalle forze di sicurezza durante le proteste tenute ieri a Khartum contro la giunta militare al potere, portanto a 118 il numero dei manifestanti uccisi nell'ultimo anno. Lo ha riferito il Comitato centrale dei medici del Sudan, ricordando che l'ultima morte in simili circostanze era stata registrata durante le proteste del 31 agosto. Secondo la fonte, il manifestante è morto dopo essere stato colpito a morte da un proiettile sparato dalle forze di sicurezza. Nel Paese sta di nuovo crescendo l'insoddisfazione per la gestione della giunta militare ed in particolare dopo il colpo di Stato del 25 ottobre del 2021, guidato dal capo dell'esercito Abdel Fattah al Burhan e di cui domani ricorre l'anniversario di un anno. Dopo il golpe del 2019, sempre guidato da Al Burhan e che ha rovesciato l'ex presidente Omar al Bashir - al potere da quasi 30 anni -, il nuovo colpo di Stato del 2021 ha messo fine al periodo di transizione civile avviato dalla giunta militare e guidato dall'allora primo ministro Abdalla Hamdok, a sua volta rovesciato dai militari. A luglio, Al Burhan si è impegnato in un discorso televisivo a farsi da parte e lasciare il posto alle fazioni sudanesi per concordare un governo civile, ma la società civile non ha creduto alle sue intenzioni. Dall'estate sono quindi riprese le manifestazioni per chiedere un governo a guida civile. (Res)