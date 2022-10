Tunisia: partito nazionalista Pdl, continueremo la lotta per rovesciare il governo di Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica nazionalista) "continuerà la sua lotta per chiudere la filiale dell'Unione internazionale degli studiosi musulmani a Tunisi, rovesciare il regime illegittimo del presidente Kais Saied, denunciare l'accordo tra il governo e il Fondo monetario internazionale e la politica economica e sociale che ha causato scarsità di cibo e prezzi elevati". Lo ha dichiarato il membro dell'ufficio politico del partito di destra, Mohamed Karim Krifa, all'agenzia di stampa "Tap". La presidente della formazione anti-islamista Abir Moussi, ricoverata nei giorni scorsi in ospedale per presunti maltrattamenti subiti dalle forze di sicurezza, si è unita al sit-in permanente del partito davanti alla sede dell'Unione dei studiosi musulmani, nel centro della capitale, per ribadire la richiesta di chiusura della struttura. Moussi si è sentita male sabato scorso, 15 ottobre, durante una protesta davanti alla sede del ministero dell'Interno: la politica e avvocato tunisina stava anche digiunando per effetto di uno sciopero della fame indetto per protesta contro il governo. (Tut)