Siccità: Legambiente, interventi di gestione virtuosa della risorsa idrica in Lombardia e Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elevata urbanizzazione, degrado e banalizzazione del territorio e agricoltura intensiva frammentano in maniera preoccupante gli habitat naturali in diverse aree della pianura Padana, una condizione che rischia di minare il delicato equilibrio tra natura e attività dell'uomo. Per fermare questo processo e recuperare i benefici offerti dall'acqua negli ambienti rurali, il progetto "Areté – Acqua in rete: gestione virtuosa della risorsa idrica e degli agroecosistemi per l'incremento del capitale naturale", ha attuato interventi tra Piemonte e Lombardia di riqualificazione ecologica e ottimizzazione della circolazione dell'acqua, per permettere un incremento diffuso della biodiversità e un migliore approvvigionamento da parte delle realtà agricole. Fra i differenti interventi, quello più peculiare è il recupero delle "bose", buche di raccolta dell'acqua piovana, molto sfruttate in passato per poter disporre di una riserva di acqua per usi irrigui o altre funzioni legate all'agricoltura. Proprio le bose sono state protagoniste della domenica di visite guidate organizzata dai partner del progetto Aretè tra le vigne di Mezzomerico e Suno in provincia di Novara. L'area del progetto ha come fulcro la Valle del Ticino, ma si estende verso ovest proprio fino colline novaresi, nelle zone ricomprese nella Riserva MAB UNESCO Ticino Valgrande Verbano, e scende verso la Lomellina, mentre a est raggiunge l'Alto Milanese. Il territorio include numerose aree protette, quali i due parchi che tutelano il Ticino in sponda lombarda e piemontese, diversi siti della Rete Natura 2000, la rete ecologica diffusa su tutto il territorio europeo, oltre ad alcuni PLIS e all'Oasi WWF di Vanzago. Il progetto triennale, cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "Capitale Naturale 2018", è guidato dal Parco Lombardo Valle del Ticino e può contare sulle competenze di un ampio gruppo di partner: l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, la Provincia di Pavia, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, l'Università degli Studi di Milano, l'Istituto di Ricerca sulle Acque – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente Lombardia Onlus, la Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus e la Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola. (segue) (Com)