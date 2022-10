Siccità: Legambiente, interventi di gestione virtuosa della risorsa idrica in Lombardia e Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'acqua è l'asse portante del progetto, in quanto risorsa primaria che sostiene la biodiversità e che crea ambienti caratteristici come aree umide, fontanili, marcite, boschi igrofili – spiega Cristina Chiappa Presidente del Parco del Ticino lombardo, capofila del progetto –. Il reticolo di canali che caratterizza questo tratto di pianura è, infatti, fondamentale sia per la fauna che per la funzione agricola e paesaggistica: dalle risaie della Lomellina ai campi coltivati dell'Alto Milanese, la presenza e la corretta gestione dell'acqua è fondamentale per garantire la sostenibilità economica delle aziende agricole locali e il mantenimento del paesaggio tradizionale. Per questo il progetto si pone l'obiettivo di attuare strategie di utilizzo efficiente dell'acqua, contrastando il più possibile gli sprechi e intervenendo sugli aspetti funzionali, strutturali ed ecologici del reticolo idrico". "È un progetto per noi molto importante – dichiara Erika Vallera presidente del Parco del Ticino piemontese – frutto di collaborazione fra enti, che vuole valorizzare ecosistemi naturali ed agricoli di una zona molto vasta ed eterogenea. Tra i campi di azione previsti il nostro Parco si è occupato di rendere più ospitali le aree agricole attuando azioni che hanno permesso di riscoprire le buone pratiche della tradizione agricola locale, come le marcite e le bose. Oggi percepite come un qualche cosa di 'vecchio' e tendenzialmente abbandonate, ma che grazie al progetto Areté è stato invece possibile riscoprire intervenendo per preservarle o recuperarle, con rilevanti benefici per la biodiversità. La particolarità delle bose è il fatto che la buona pratica è stata esportata fuori dal confine dell'area protetta del Parco del Ticino per replicarla nel territorio riconosciuto MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano". L'evento di domenica 23 ha visto la partecipazione quasi 50 persone, che sono state accompagnate dagli esperti e parter del progetto Aretè alla scoperta del peculiare paesaggio agricolo, caratterizzato da ampi vigneti. Una passeggiata di 5km sulle colline novaresi dove è stato possibile apprezzare gli interventi progettuali che hanno consentito il recupero delle bose abbandonate e il ripristino dell'ambiente naturale. La visita è stata sponsorizzata da Latteria Sociale di Cameri, Az. Agricola Facchi di Oleggio e l'Az. Agricola Agrivil di Suno. (Com)