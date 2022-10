Pnrr: Patuano (A2A), per rete idrica servirebbero investimenti per circa 30 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “ha messo sul tavolo circa 4,5 miliardi di euro da essere investiti entro il 2027” ma “la stima di quanto dovrebbero essere gli investimenti sulla rete idrica è pari a 30 miliardi”. Lo ha detto il presidente di A2A e vicepresidente Utilitalia, Marco Patuano, intervenuto nel corso dell’evento “First italian water dialogue: urban and water cycle economy” in corso ora alla Centrale Montemartini di Roma. “L’acqua è vita, qualcosa che ha un grande valore e pertanto deve essere portata coerentemente con questo valore e per farlo richiede tre cose: pianificazione, investimenti e regole - ha spiegato Patuano -. Il Pnrr, che sicuramente sarà un’opportunità straordinaria, ha messo sul tavolo circa 4,5 miliardi di euro da essere investiti entro il 2026, diciamo il 2027 per essere sicuri. La stima di quanto dovrebbero essere gli investimenti sulla rete idrica - ha aggiunto - è pari a 30 miliardi di euro. Ma non è solo questo - ha concluso -, questi 4,5 miliardi sono un’opportunità straordinaria perché metteranno alla prova il sistema per capire se è in grado di effettuare questi investimenti”. (Rer)