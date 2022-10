Russia: aperta indagine su dichiarazioni di giornalista russo sull'omicidio di bambini ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato investigativo russo, Aleksander Bastrikin, ha disposto delle indagini sulle dichiarazioni del giornalista Anton Krasovskij sulla necessità di uccidere i “bambini ucraini vittime della propaganda”. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Comitato investigativo. In particolare, Krasovskij ha affermato all'emittente "Rt" che è necessario uccidere i bambini ucraini che sono diventati vittime della propaganda. "Il capo della Direzione investigativa principale del Comitato Investigativo della Federazione Russa, A. Strizhov, è incaricato di presentare un rapporto sulla situazione che si è verificata in onda su un’emittente televisiva. Un utente dei social media si è rivolto al presidente tdel Comitato investigativo della Russia con la richiesta di verificare le dichiarazioni del giornalista Anton Krasovskij, che ha usato un linguaggio forte", si legge nel comunicato. In precedenza, "Rt" ha confermato di aver interrotto la collaborazione con Krasovskij.(Rum)