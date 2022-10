Serbia: premier Brnabic, nuovo governo non è favore di Russia o dell'Occidente ma filo-serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Serbia non è né filo-russo né filo-occidentale, ma filo-serbo. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic, commentando la futura composizione dell'esecutivo del Paese annunciata ieri dal presidente Aleksandar Vucic. Lo scrive l'emittente "N1". "Abbiamo nomi forti nel governo, persone molto professionali. È un governo filo-serbo. Non c'è né sinistra né destra, né Est né Ovest, è il governo che si occupa e difende i nostri interessi nazionali", ha affermato il primo ministro serbo. Rispondendo alle critiche ricevute sul fatto che non sia un governo filo-europeo e che in realtà rappresenti la rinuncia all'integrazione europea e l'avvicinamento alla Russia, la Brnabic ha detto che "è un segnale che abbiamo fatto la scelta giusta e che siamo sulla nostra strada serba". Milos Vucevic, che secondo la proposta sarà il vicepremier e il nuovo ministro della Difesa, ha annunciato che domani Ana Brnabic dovrebbe presentare la lista dei ministri all'Assemblea della Serbia. Commentando le due esclusioni eccellenti rispetto al passato governo, quelle della ministra dell'Energia Zorana Mihajlovic e del ministro della Difesa Nebojsa Stefanovic, Vucevic ha affermato che è "naturale che le persone cambino" e che ad altre persone venga data la possibilità di "mostrare quanto sono abili". (Seb)