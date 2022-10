Migranti: Tunisia, alcuni palestinesi tra le vittime di naufragio al largo delle coste di Zarzis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri palestinese segue con interesse la questione del naufragio di un barcone di migranti avvenuto al largo coste di Zarzis, nel sud della Tunisia, poiché a bordo c'erano dei palestinesi. Lo ha reso noto il consigliere politico del ministero, l'ambasciatore Ahmed al Deek, in dichiarazioni all'agenzia di stampa ufficiale palestinese "Wafa”. “Appena abbiamo appreso dell'affondamento di una barca sulla costa tunisina, il ministro degli Affari esteri, Riyad al Malki, ha incaricato l'ambasciata in Tunisia di muoversi immediatamente per dare seguito ai dettagli di questo doloroso incidente, soprattutto dopo che sono diventate disponibili informazioni sulla presenza di cittadini palestinesi su questa barca". Al Deek ha affermando che il capo della guardia costiera della città ha confermato "la presenza di cadaveri di cittadini palestinesi, sia con passaporto palestinese che rifugiati". Al Deek ha reso noto che finora sono stati identificati due corpi appartenenti a cittadini palestinesi.(Res)