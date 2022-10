Ucraina: Stato Maggiore, respinti attacchi russi in regioni di Kharkiv e Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, le Forze armate ucraine hanno respinto gli attacchi russi in due località nella regione di Kharkiv, e in nove località nella regione di Donetsk. Lo ha riferito lo Stato Maggiore ucraino in una nota, specificando come gli attacchi siano avvenuti nelle località di Zemlianky e Chuhunivka vicino a Kharkiv e in quelle di Soledar, Bakhmut, Andriivka, Klishievka, Nova Mykhailivka, Marinka, Nevelske, Pervomaiske e Avdeevka nella regione di Donetsk. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia continua anche a preparare parte delle persone richiamati al servizio nei campi di addestramento. In totale, nel giorno precedente, gli occupanti hanno lanciato due attacchi missilistici e 28 attacchi aerei, oltre ad effettuare 65 bombardamenti da sistemi di lancio multiplo. Gli attacchi nemici sono stati effettuati sulle infrastrutture civili degli insediamenti di Bakhmut, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Novotavricheske nella regione di Zaporizhzhia. (Kiu)