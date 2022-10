Tunisia: 891 candidati alle elezioni legislative del 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 891 le candidature in Tunisia alle elezioni legislative previste per il 17 dicembre, poche ore prima della chiusura dei termini di presentazione dei documenti, prevista oggi alle ore 18:00. Lo ha reso noto la commissione elettorale indipendente in un comunicato stampa. Tra i quasi 900 candidati vi sono 774 uomini e 117 donne. L’apertura delle candidature è iniziata il 17 ottobre e proseguirà fino ad oggi, 24 ottobre, alle ore 18:00. La campagna elettorale partirà il 25 novembre e proseguirà fino al 15 dicembre 2022, a due giorni dal voto sul territorio nazionale. Le votazioni all'estero si svolgeranno il 15, 16 e 17 dicembre, mentre il 16 dicembre sarà il giorno del silenzio elettorale. Il giorno successivo, il 17 dicembre, si voterà in tutti i 161 distretti elettorali del Paese nordafricano. (segue) (Tut)