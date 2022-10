Rifiuti: NextChem avvia fase di ingegneria dell’Hydrogen Valley di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che NextChem, attraverso la sua società MyRechemical, ha iniziato la fase di ingegneria dell'Hydrogen Valley di Roma, che è basata sulla tecnologia Waste to Chemicals di NextChem e per cui ha ricevuto il finanziamento della Commissione Europea all'interno dell'iniziativa IPCEI HY2USE, come già comunicato. NextChem ha iniziato, attraverso MyRechemical, l'ingegneria della conversione dei rifiuti in Circular GasTM che sarà il feedstock per la produzione di etanolo e idrogeno. In questo contesto, NextChem ha assegnato a LanzaTech un contratto di ingegneria per la fornitura del design di processo per un'unità di fermentazione del syngas basato sulla tecnologia di biocatalisi di LanzaTech per produrre etanolo circolare destinato alla mobilità sostenibile e a prodotti chimici. La tecnologia di conversione chimica di MyRechemical consente di recuperare i rifiuti che non possono essere riciclati meccanicamente e altri tipi di rifiuti secchi non riciclabili. La fase di ingegneria di design dovrebbe essere completata nel 2023. LanzaTech è leader mondiale nella fermentazione del gas, nella produzione di carburanti e prodotti chimici sostenibili attraverso la conversione biologica delle emissioni di carbonio, compresi i gas di scarico industriali. L'esperienza di LanzaTech nello scale-up della fermentazione, nella progettazione di reattori, nel machine learning e nella biologia di sintesi ha permesso all'azienda di commercializzare il suo processo di riciclo e dimostrare la produzione di 100 sostanze chimiche diverse. "Siamo molto orgogliosi di aver iniziato le attività di ingegneria della prima Hydrogen Valley di NextChem - ha detto Alessandro Bernini, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem -. Questo accordo con LanzaTech è la prima concretizzazione della collaborazione già in essere con un player riconosciuto e rappresenta un importante passo avanti nel nostro percorso verso la transizione energetica". (Rin)