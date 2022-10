Spagna: solo il 13,4 per cento delle città in regola con legge su aree a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 13,4 per cento dei comuni spagnoli al di sopra dei 50 mila abitanti hanno predisposto l'implementazione di zone a basse emissioni in cui l'accesso, la circolazione e il parcheggio dei veicoli è limitato in base al loro potenziale inquinante nel rispetto della legge sul cambiamento climatico che ha fissato questo obiettivo entro il 2023. È quanto emerge da un'inchiesta condotta dal quotidiano "El Pais". Secondo quanto riferito da diversi amministratori locali, alla base di questa massiccia inadempienza c'è la mancanza di chiarezza e certezza giuridica da parte del governo. Tuttavia, la maggior parte delle amministrazioni consultate ha assicurato che si sta lavorando alla progettazione o di aver già messo a punto le ordinanze comunali che dovrebbero disciplinare queste aree. (segue) (Spm)