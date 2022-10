Spagna: solo il 13,4 per cento delle città in regola con legge su aree a basse emissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei delle 20 città che prevedono di rispettare la scadenza del primo gennaio 2023 (Madrid, Pamplona, Barcellona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat, Cornellà de Llobregat) disponevano già di zone a basse emissioni prima dell'approvazione della legge sul cambiamento climatico, mentre Rivas (Madrid) e Pontevedra dichiarano di averle appena attivate. Gli altri comuni che hanno dichiarato che riusciranno a non violare la legge sono: Siviglia, Cordoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristobal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada e Ciudad Real. Del totale, 60 città sostengono che saranno pronte nel corso del prossimo anno, 50 si sono rifiutate di offrire una data, anche se assicurano che ci stanno lavorando, mentre tre affermano di lasciare la loro attuazione per il 2024 e 16 non hanno risposto alle domande del quotidiano "El Pais". (Spm)