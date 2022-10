Algeria: presidente Assemblea popolare nazionale effettua da oggi in visita in Slovenia e Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea popolare nazionale, la camera bassa del parlamento algerino, Ibrahim Boughali, effettuerà due visite ufficiali, una in Slovenia e l’altra in Ungheria, a partire da oggi fino al 28 ottobre, a capo di una delegazione di deputati. Lo ha reso noto la stessa Assemblea in un comunicato stampa, secondo cui "durante queste due visite, Boughali terrà sessioni di lavoro con alti funzionari dei due Paesi, occasioni per discutere le modalità per consolidare le relazioni bilaterali costruite su basi di solida amicizia e rispetto reciproco, nonché per discutere questioni di interesse comune, in particolare quelle relative alla cooperazione parlamentare, politica ed economica". (Ala)