Iraq: premier designato Al Sudani riceve delegati Ue, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro incaricato dell'Iraq, Muhammad al Sudani, ha incontrato, ieri, l’ambasciatore dell’Unione europea in Iraq, Ville Varjola, il capo della Missione consultiva dell’Ue, Anders Wiberg, e altri delegati, per discutere del rafforzamento delle relazioni tra Baghdad e l’Ue nell’interesse di entrambe le parti. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Durante i colloqui, Al Sudani ha affermato che la priorità del suo lavoro è formare un governo forte in grado di affrontare le sfide attuali, soprattutto a livello economico. I rappresentanti dell’Ue, da parte loro, oltre a mostrare il sostegno europeo alla sovranità e integrità territoriale irachena, hanno messo in luce l’importanza di incrementare gli investimenti nel Paese mediorientale. (Res)