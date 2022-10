Giordania: attesa oggi conferenza partner mediterranei Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ospita oggi la Conferenza mediterranea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), organizzata dalla Repubblica della Macedonia del Nord, presidente del Gruppo dei partner mediterranei per la cooperazione per il 2022, e dal Segretariato generale dell’Osce. Lo riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Come evidenziato dal titolo, l’evento, della durata di due giorni, mira a discutere delle modalità per "rafforzare la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo” e “il dialogo con i partner mediterranei dell'Osce ". Si prevede che saranno diverse le questioni oggetto delle discussioni, tra cui il ruolo dei giovani nello sviluppo e nella sicurezza, la cooperazione nell'affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, l'emancipazione economica delle donne, e la lotta alla tratta di esseri umani.(Lib)