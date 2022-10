Medio Oriente: Arabia Saudita stanzia 27 milioni dollari per rifugiati palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha donato 27 milioni di dollari all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) al fine di sostenere le attività dell’agenzia nei territori palestinesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La consegna del denaro è avvenuta nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, e l’ambasciatore saudita in Giordania, Nayef al Sudairi. Riad ha ribadito la propria volontà di aiutare l’Unrwa a fornire assistenza ai rifugiati palestinesi e, in particolare, a migliorare servizi, istruzione e cure mediche. (Res)