Medio Oriente: presidente Algeria riceve telefonata da omologo palestinese Abbas, focus sforzi unificazione fazioni

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmajid Tebboune, ha ricevuto una telefonata dall'omologo palestinese, Mahmoud Abbas, che lo ha ringraziato per gli sforzi compiuti per unire le fazioni palestinesi nella conferenza di riunificazione, che l'Algeria ha ospitato il 13 ottobre scorso. Lo ha riferito la presidenza algerina in un comunicato stampa, secondo cui il presidente Tebboune ha elogiato, tra l'altro, "il ruolo del fraterno Mahmoud Abbas nel successo della riconciliazione nazionale tra le fazioni palestinesi, esprimendo il desiderio di attuarla sul terreno”. (Ala)