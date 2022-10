Libano: patriarca maronita Rai, le sessioni parlamentari sono una commedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha definito le ultime sessioni parlamentari volte a eleggere un nuovo presidente una “opera teatrale” e ha criticato i parlamentari libanesi per non essere riusciti ancora a eleggere un nuovo capo dello Stato a pochi giorni dalla scadenza del mandato del presidente Michel Aoun, il 31 ottobre. Durante il suo sermone domenicale, il cardinale ha affermato che i deputati agiscono “come se fossero in una commedia, invece di presentare al Libano colpito dalla crisi un presidente accettato dal popolo libanese e in grado di agire da vero statista". “C'è un tradimento peggiore nei confronti della patria che ostacolare l'elezione di un nuovo presidente? C'è un modo migliore per creare più divisione che portare il Paese verso un vuoto presidenziale?”, ha chiesto il cardinale, secondo cui in Libano è stato raggiunto il picco della “corruzione politica”, che è “addirittura peggiore di quella finanziaria”. (Lib)