Oman: sottosegretario Usa Leaf, ruolo Mascate è “fondamentale” per pace della regione

- Il ruolo del Sultanato dell’Oman è fondamentale per gli sforzi volti a garantire la pace e la sicurezza nella regione mediorientale. Lo ha affermato l’assistente del segretario di Stato Usa per il Vicino oriente, Barbara Leaf, nel corso della sua visita nel Paese del Golfo. Leaf ha tenuto colloqui con diverse personalità omanite, tra cui il ministro degli Esteri Sayyid Badr al Busaidi. Oltre a discutere delle relazioni bilaterali tra Oman e Stati Uniti a più livelli, sono state esaminate questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. In tale quadro, sia Washington sia Mascate hanno ribadito il proprio sostegno agli sforzi profusi per portare pace e sicurezza in Medio Oriente.(Res)