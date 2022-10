Difesa: esercitazione militare nel Golfo su “guerra aerea e difesa missilistica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avranno inizio il prossimo fine settimana, presso la base di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti, le attività dell’esercitazione militare “Aerial Warfare and Missile Defense Centre 2022” a cui parteciperanno dieci Paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati, Oman, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’esercitazione durerà circa un mese ed è incentrata sull’addestramento e lo scambio di esperienze per operazioni di combattimento aereo, nel quadro di una coalizione internazionale. L'obiettivo è rafforzare non solo la prontezza al combattimento e l'efficienza degli equipaggi di supporto aereo e tecnico, ma anche le relazioni tra i Paesi partecipanti. Riad prenderà parte all'esercitazione attraverso squadre delle proprie forze aeree, partite ieri dalla base di Re Khalid. (Res)