Cina: Pil in crescita del 3,9 per cento annuo nel terzo trimestre

- L’economia cinese è cresciuta del 3,9 per cento su base annua nel terzo trimestre 2022, un dato superiore alle previsioni degli analisti di 0,5 punti percentuali. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo cinese era cresciuto di 0,4 punti percentuali su base annua. La crescita è stata trainata soprattutto dalla produzione industriale, che ha registrato un aumento del valore aggiunto del 4,8 per cento su base annua. Rispetto al 2021, le esportazioni sono aumentate del 5,7 per cento a settembre, superando le aspettative degli analisti ma registrando il tasso di crescita più lento dal mese di aprile. Contestualmente, le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,5 per cento, mancando le aspettative di crescita fissate al 3,3 per cento ed evidenziando la persistente fragilità della domanda interna. Nei primi nove mesi dell’anno l’economia cinese è cresciuta complessivamente del 3 per cento. L’impatto delle misure anti-pandemiche, l’indebitamento del settore immobiliare e l’aumento dei tassi d’interesse nelle principali economie globali potrebbero tuttavia continuare ad incidere sull’obiettivo di crescita di circa il 5,5 per cento fissato dal governo lo scorso marzo. (Cip)