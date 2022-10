Regno Unito: “The Times”, le figure chiave di un possibile governo laborista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano britannico “The Times” prova a fornire i nomi di una possibile squadra di governo a guida laborista qualora l’elezione del nuovo leader del Partito conservatore, attualmente in corso, non dovesse essere sufficiente a porre fine alla crisi politica in corso in Regno Unito. Keir Starmer, leader del Partito laborista, andrebbe a ricoprire l’incarico di primo ministro: 60 anni, con nessuna esperienza di governo, ha uno stile di leadership descritto dai colleghi come “metodico, diligente e calmo”. La sua competenza, secondo diversi sostenitori, dovrebbe essere ciò che serve per porre fine al caos nel partito degli ultimi anni. Sua vice dovrebbe essere Angela Rayner, 42 anni: già vice leader del partito, è nella posizione di poter ottenere qualsiasi incarico in un potenziale nuovo esecutivo. Al ministero delle Finanze andrebbe Rachel Reeves, ex economista della Banca d'Inghilterra, mentre Yvette Cooper al ministero dell’Interno, una dei pochi fra i vertici laboristi ad aver già ricoperto un incarico di governo in passato. Agli Esteri dovrebbe andare David Lammy, 50 anni, una figura con stretti contatti nel circuito diplomatico, mentre Ed Miliband dovrebbe diventare ministro per i Cambiamenti climatici. All’Istruzione il nome indicato è quello di Bridget Phillipson, 38 anni e impegnata attualmente nell’elaborazione di un progetto di riforma del sistema scolastico, mentre alla Salute la candidatura più probabile è quella di Wes Streeting, 39 anni, una figura che lo scorso anno ha criticato aspramente il Sistema sanitario nazionale. (Rel)