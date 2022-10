Russia: Fsb, sventato attacco terroristico a Pjatigorsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città russa di Pjatigorsk, nel territorio di Stavropol, sono stati fermati dei militanti dello Stato islamico (Is) coinvolti nella preparazione di un attacco esplosivo presso un commissariato di polizia. Come ha riferito il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), il gruppo è costituito da cittadini delle repubbliche dell'Asia centrale che intendevano, su istruzioni di emissari stranieri, di sabotare il dipartimento di polizia della città. Durante le indagini, l'Fsb ha sequestrato i componenti della bomba, gli schemi di assemblaggio e i simboli dello Stato islamico. Le intenzioni dei detenuti sono state confermate dalla corrispondenza trovata nei loro telefoni. (Rum)