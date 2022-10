Romania: arrivati due convogli con equipaggiamento militare francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due convogli con equipaggiamento militare francese sono arrivati questa notte in Romania, transitando attraverso il valico di frontiera di Nadlac, nella contea di Arad. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest in un post sulla sua pagina Facebook. Il primo convoglio è composto da fanteria corazzata leggera e il secondo da fanteria corazzata pesante. Secondo la fonte citata, i due convogli sarebbero stati accolti dal colonnello francese Alexandre de Feligonde, del Battaglione della Nato, insieme al colonnello Tiberiu Cojocaru, del Comando multinazionale della divisione sud-est. I convogli hanno lo scopo di integrare i mezzi tecnici del Battaglione della Nato dispiegato a Cincu, nell'area centrale del Paese. L'operazione logistica per schierare l'equipaggiamento dalla base Mourmelon-le-Grande in Francia a Cincu, su una distanza di oltre 2 mila chilometri, è iniziata il 18 ottobre e si chiama Operazione "Balaur", ispirata al personaggio mitologico delle leggende rumene. Il Battaglione deòòa Nato in Romania è stato costituito, a partire da maggio, trasformando gli elementi multinazionali alleati all'interno della Forza di risposta dell'Alleanza atlantica. (Rob)