Difesa: Spagna invierà aerei F-18 e Eurofighter in Romania e Bulgaria

- La Spagna invierà 14 aerei caccia F-18 ed Eurofighter in Romania e Bulgaria per contribuire al rafforzamento del fianco orientale della Nato nel contesto della guerra in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "G4media". Gli aerei arriveranno in Romania, alla Base militare di Feteşti il primo dicembre e rimarranno fino al 31 marzo dell'anno prossimo. Si tratta di caccia F-18, piloti e personale di supporto e manutenzione. Attualmente di stanza presso la base militare di Saragozza, i velivoli avranno la missione di sorvegliare lo spazio aereo della zona e parteciperanno anche ad azioni di addestramento. "È la risposta della Spagna alla richiesta degli alleati di fornire un maggiore contributo alla capacità di risposta e prevenzione della Nato", si legge nel comunicato stampa del ministero della Difesa spagnolo. Lo stesso comunicato rileva che la Spagna ha già installato un radar di ampio raggio a Schitu, nella provincia di Costanza, operativo dal 17 ottobre, ed ha dislocato 38 soldati. (Rob)