Filippine: aereo di linea Korean Air finisce fuori pista, chiuso Aeroporto internazionale di Cebu

- Un aereo di linea Airbus A330 della compagnia aerea sudcoreana Korean Air è finito fuori pista oggi all'Aeroporto internazionale di Cebu, nelle Filippine, causando la chiusura dello scalo. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui non si registra alcun ferito tra i 162 passeggeri e gli 11 membri dell'equipaggio, a dispetto dei gravi danni riportati dal velivolo, che tra le altre cose ha perso completamente il muso. L'aereo, che era decollato dall'aeroporto di Incheon, in Corea del Sud, aveva segnalato un guasto al carrello di atterraggio anteriore, toccando terra al terzo tentativo. L'incidente ha causato la cancellazione di decine di voli in partenza e in arrivo nell'aeroporto più trafficato delle Filippine. (Fim)