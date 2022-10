Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso dal mattino, con maggiori addensamenti sui settori occidentali e i rilievi. Precipitazioni diffuse e fino a localmente forti dalla notte sui rilievi e l'alta pianura nordoccidentali, da deboli a moderate sui restanti rilievi e l'alta pianura; da metà giornata in attenuazione sui rilievi ma in estensione, localmente anche temporalesche, alla pianura. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 15°C, massime intorno a 21°C. (Rem)