Ucraina: Usa, Francia e Regno Unito, accuse Russia su "bomba sporca" sono una provocazione

- I governi di Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno diffuso un comunicato congiunto per riaffermare il loro "risoluto sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina a fronte dell'aggressione della Russia". Nel comunicato, i tre Paesi hanno inoltre ribadito l'impegno a "continuare a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per difendere il suo territorio per tutto il tempo necessario". Il comunicato congiunto segue i colloqui dei ministri della Difesa dei tre Paesi con l'omologo russo Sergej Shoigu: la nota afferma che i colloqui si sono svolti su richiesta della controparte russa, e respinge a nome di tutti e tre i Paesi l'accusa secondo cui l'Ucraina intenderebbe inscenare una "provocazione" con l'impiego di una "bomba sporca". (Was)