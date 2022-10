Usa: "Russiagate", Trump ribadisce di voler far causa alla commissione del Pulitzer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito l'intenzione di intentare causa alla commissione del Premio Pulitzer, dopo il rifiuto di quest'ultima di revocare i premi nazionali per la cronaca conferiti nel 2018 ai quotidiani "Washington Post" e "New York Times" in relazione agli articoli sul "Russiagate". "Entro le prossime due settimane faremo causa all'organizzazione del Pulitzer per ottenere la revoca di quei riconoscimenti", ha detto Trump nel corso di un comizio in vista delle elezioni di medio termine a Robstown, nel Texas. Lo scorso luglio la commissione del Premio Pulitzer ha respinto la richiesta dell'ex presidente Usa di revocare i premi nazionali conferiti ad articoli sulla presunta collusione tra la Russia e la campagna elettorale di Trump per influenzare l'esito delle elezioni presidenziali Usa del 2016. Trump aveva chiesto la revoca dei riconoscimenti alla luce delle indagini del procuratore speciale Robert Mueller e di successive inchieste giornalistiche, che negli ultimi anni hanno ridimensionato di molto il profilo del "Russiagate", specie per quanto riguarda l'effettivo coinvolgimento di Trump e della sua campagna elettorale. (segue) (Was)