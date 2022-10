Usa: "Wsj", dubbi su piano amministrazione Biden per rimpinguare riserva petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria petrolifera statunitense è scettica in merito ai piani del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per rimpinguare la riserva strategica nazionale di petrolio. Lo scrive il "Wall Street Journal", ricordando che la riserva petrolifera statunitense è stata significativamente ridimensionata dallo scorso novembre, dopo che la Casa Bianca vi ha attinto a più riprese per tentare di arginare l'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa. Biden, che la scorsa settimana ha annunciato un ulteriore ricorso alla riserva nazionale in vista dei mesi invernali, ha anche anticipato che il dipartimento dell'Energia intende riprendere gli acquisti di petrolio greggio destinato allo stoccaggio, ma solo a prezzi inferiori a 72 dollari al barile. Funzionari della Casa Bianca hanno riferito nei giorni scorsi che il dipartimento dell'Energia intende acquistare petrolio a un prezzo fisso, sperando così di stimolare i produttori Usa ad aumentare le attività di estrazione. Secondo dirigenti e analisti di settore interpellati dal quotidiano economico statunitense, però, un significativo aumento della produzione a breve termine è improbabile, perché le aziende sono restie ad accettare condizioni di vendita fisse in un contesto di forte volatilità del mercato. I propositi dell'amministrazione Biden sarebbero ostacolati anche dalle pressioni degli investitori a limitare la produzione, e a reindirizzare agli azionisti la liquidità in eccesso generata dai prezzi elevati degli idrocarburi. (segue) (Was)