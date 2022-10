Usa: "Wsj", dubbi su piano amministrazione Biden per rimpinguare riserva petrolifera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha annunciato 19 ottobre l'immissione sul mercato di 15 milioni di barili di petrolio dalla riserva strategica nazionale del Paese, in risposta alla recente decisione dell'Opec+ di ridurre la produzione di petrolio greggio. Il presidente Usa, impegnato in una corsa contro il tempo per evitare che l'aumento dei prezzi dell'energia possa costare ai Democratici le imminenti elezioni di medio termine, non ha escluso inoltre ulteriori ricorsi alla riserva strategica nel corso dei mesi invernali. L'inquilino della Casa Bianca aveva già autorizzato lo scorso marzo l'immissione sul mercato di 180 milioni di barili dalla riserva nazionale nel corso di sei mesi: la misura, di cui gli avversari politici del presidente hanno contestato la legittimità, ha già spinto il volume della riserva strategica Usa ai minimi dal 1984. Secondo le ultime stime, la riserva ammonta attualmente a circa 400 milioni di barili di petrolio. (Was)