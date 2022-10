Imprese: Hyundai Motor registra calo utili del 3 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor ha registrato un calo degli utili del 3 per cento nel terzo trimestre 2022. Lo ha annunciato oggi l'azienda, secondo cui il dato risente della previsione di accantonamenti per 1.360 miliardi di won (906 milioni di dollari) da destinare alla copertura di costi per problematiche qualitative relative ai motori delle automobili. L'utile netto dell'azienda è ammontato a 1.270 miliardi di won (883,39 milioni di dollari) tra luglio e settembre, in calo rispetto ai 1.310 miliardi di won dello stesso periodo dello scorso anno. (Git)