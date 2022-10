Brasile: ex deputato non lascia i domiciliari, granate e colpi di fucile contro la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato del Parlamento federale del Brasile, Roberto Jefferson, si è consegnato domenica sera alla polizia dopo che, dall'interno della sua casa, aveva lanciato granate ed esploso colpi di fucile ferendo in modo non grave due agenti. Jefferson si era rifiutato di lasciare gli arresti domiciliari, così come disposto dalla Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) a seguito del mancato rispetto dell'ordine di interrompere l'attività su internet. L'uomo - indagato per il caso di un'organizzazione criminale che punterebbe a "destabilizzare le istituzioni della Repubblica" -, ha resistito all'interno della sua abitazione, nello Stato di Rio de Janeiro, registrando un video in cui ammetteva di aver risposto con le armi ma senza voler colpire direttamente gli agenti. Per chiudere la crisi, il presidente Jair Bolsonaro ha inviato sul luogo il ministro della Giustizia, Anderson Torres. Jefferson, 69 anni, è tornato ora in carcere ma la sua vicinanza politica allo stesso Bolsonaro diventa tema di punta del dibattito politico in vista del ballottaggio presidenziale di domenica prossima, 30 ottobre. (Brb)