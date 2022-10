Ucraina: Kuleba sente omologa francese, accuse russe su "bomba sporca" sono disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologa francese, Catherine Colonna. “Entrambi abbiamo condannato la campagna di disinformazione sulla ‘bomba sporca’ messa in atto dalla Russia. Abbiamo anche coordinato i prossimi passi nel nostro lavoro con altri Paesi e all'interno delle Nazioni Unite e dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per contrastare queste bugie ed evitare qualsiasi operazione sotto falsa bandiera da parte della Russia”, ha scritto Kuleba su Twitter. (Kiu)