Economia: Kammer (Fmi), serve un Fisco attento per aiutare le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politiche fiscali responsabili, non in contraddizione con quelle monetarie per contrastare l'inflazione, incluse quindi flat tax, riforma delle pensioni e spese varie. No a derive tipo quella britannica, che invitano le reazioni negative dei mercati. Aiuti mirati e temporanei, per le persone colpite dalla crisi. No al tetto sul prezzo del gas. Rapida applicazione del Pnrr e le riforme strutturali concordate. Sono i suggerimenti che Alfred Kammer, direttore dello European Department al Fondo Monetario Internazionale, invia al nuovo governo italiano per navigare le acque agitate che lo aspettano, in una intervista a "Repubblica" per analizzare il Regional Economic Outlook per l'Europa, che prevede tre trimestri consecutivi di crescita negativa per il nostro paese a partire dal terzo trimestre 2022. Kammer scrive che i governi europei sono attesi da "un mix tossico di crescita debole e inflazione elevata che potrebbe peggiorare". "La definizione delle politiche nel 2023 - spiega il direttore - sarà difficile, dal punto di vista monetario e fiscale. Per quella monetaria, raccomandiamo di continuare ad aumentare i tassi. I tassi reali sono ancora accomodanti e i mercati del lavoro saranno ampiamente resilienti. Le previsioni di inflazione per la maggior parte dei paesi europei sono ancora al di sopra degli obiettivi e c'è un rischio al rialzo. Dobbiamo essere vigili sull'inflazione e le banche centrali devono continuare ad aumentare i tassi". (segue) (Res)