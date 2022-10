Economia: Kammer (Fmi), serve un Fisco attento per aiutare le famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul bilancio, - continua - per il 2023 vediamo la necessità generale di avviare il risanamento, per creare ulteriore margine in caso di nuovi shock. Inoltre, dobbiamo essere consapevoli che la politica fiscale dovrebbe essere allineata a quella monetaria sulla lotta all'inflazione, quindi non espansiva. Allo stesso tempo, sappiamo che stiamo affrontando una crisi energetica e del costo della vita, aumentato del 7 per cento per le famiglie. Il nostro suggerimento è che le misure per affrontarlo siano mirate a sostenere la parte vulnerabile della popolazione e temporanee, per ridurre i costi fiscali". In Italia ha appena giurato il nuovo governo, che secondo le previsioni del Fondo è atteso da tre trimestri di crescita negativa, cioè recessione. Tra le proposte in esame c'è una flat tax del 15 per cento: "È di fondamentale importanza formulare la giusta politica fiscale. A nostro avviso, ciò inizia affrontando i bisogni della popolazione in termini di costo della vita. In tutta Europa, e anche in Italia, significa che queste politiche dovrebbero essere temporanee e mirate. Ciò è importante per generare spazio di manovra per il bilancio e consentire un ulteriore consolidamento, e rispondere ai bisogni diretti delle famiglie vulnerabili", ha concluso Kammer. (Res)