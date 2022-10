Imprese: Urso, meno burocrazia per incentivare sviluppo tecnologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Ci vuole una visione industriale, - aggiunge Urso - non limitarsi a contrastare la congiuntura. Per esempio nel campo dell'energia accanto all'impellenza di garantire l'approvvigionamento (e va dato atto dell'ottima azione del ministro Cingolani), occorre aumentare la produzione energetica nazionale, con tutte le tecnologie disponibili, a cominciare dalle rinnovabili, senza alcuna preclusione o tabù". "Il ministero delle Imprese - conclude il ministro - ha ricevuto la titolarità di avocare a sé processi autorizzativi dinanzi alla inadempienza di altre amministrazioni. E tale azione, in sinergia con Palazzo Chigi, può riguardare anche inadempienze degli enti locali, ogni qual volta prevale l'interesse nazionale, con il pieno rispetto di tutti i vincoli ambientali, ma le autorizzazioni non possono restare inevase per anni. E' ora di cambiare". (Res)