Ucraina: Kiev sollecita governi a oscurare "Rt" per "incitamento al genocidio"

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha sollecitato tutti i governi che ancora non l'anno fatto a oscurare il canale televisivo satellitare russo "Rt", accusando l'emittente finanziata dal Cremlino di incitare al genocidio degli ucraini. Kuleba ha rilanciato su "Twitter" lo spezzone di una recente trasmissione di "Rt" nella quale un conduttore della rete, Anton Krasovskij, sollecita l'uccisione degli ucraini che resistono alla Russia. Nel suo intervento, che gli è già costato la sospensione, Krasovskij risponde a un ospite secondo cui già negli anni Ottanta del secolo scorso parte dei bambini ucraini guardavano ai russi come occupanti: quei bambini, replica il conduttore, "andavano gettati dritti in un fiume impetuoso". La direttrice di "Rt", Margarita Simonjan, ha condannato le parole di Krasovskij con un post su Telegram, definendole "disgustose". Più tardi, si è pubblicamente scusato anche il diretto interessato. Secondo il ministro degli Esteri ucraino, "Rt" veicola "aggressivi incitamenti al genocidio" che non hanno "nulla a che vedere con la libertà di espressione", e per il quale il diretto responsabile, Krasovskij, verrà "processato" in Ucraina. (Kiu)