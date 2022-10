Pa: Zangrillo, lavoreremo per renderla efficiente digitalizzata e moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Zangrillo è il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione. Succede a Renato Brunetta, che in un anno e otto mesi ha avviato una profonda riforma del pubblico impiego come richiesto dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Zangrillo parla con il "Messaggero" subito dopo il primo consiglio dei ministri. "Un consiglio durante il quale", spiega, "la presidente Meloni ha richiamato due concetti che ho molto apprezzato, perché li ritengo essenziali per qualsiasi organizzazione. Prima di tutto il senso di responsabilità. Governare non è solo un onore, ma è un onere. Soprattutto in un momento difficile come quello attuale, con i cittadini che attendono risposte e che questo governo è chiamato a dare. Quindi dobbiamo lasciarci subito alle spalle i festeggiamenti e metterci a lavorare per concorrere a proporre delle soluzioni". Il secondo concetto è "il richiamo al senso della squadra. E per essere squadra dobbiamo condividere gli obiettivi e collaborare lealmente. Solo così si possono portare risultati". La Pubblica amministrazione "è un fattore di competitività per il sistema economico. Lavorerò di conseguenza continuando a fornire, come già sta avvenendo grazie al Pnrr, tutti gli strumenti necessari a renderla efficiente, digitalizzata e moderna. Ma la Pubblica amministrazione non è un carrozzone. Al suo interno ci sono professionalità di grande spessore. È vittima di una cattiva narrazione portata avanti per anni". (segue) (Res)