Pa: Zangrillo, lavoreremo per renderla efficiente digitalizzata e moderna (2)

- Intanto però i concorsi pubblici non riescono più a coprire i posti. Bisogna renderla di nuovo attraente per i giovani "coltivando il capitale umano. Va ridato l'orgoglio ai dipendenti pubblici di lavorare per la Pubblica amministrazione. Da questo punto di vista non credo ci siano differenze tra il pubblico e il privato, mondo dal quale provengo. Non ho mai conosciuto un'organizzazione con dipendenti disillusi e disamorati in grado di produrre risultati positivi". Quanto alla crisi energetica, diverse amministrazioni, come il Comune di Milano o la Regione Lazio, hanno messo i dipendenti in smart working per risparmiare sulle bollette: "Parto da una premessa. Prima della pandemia in Italia non c'erano neanche 500 mila lavoratori che ricorrevano allo smart working. Con la pandemia siamo passati a 5 milioni. E devo dire che tutte le aziende che vi hanno fatto ricorso non hanno subito particolari cali dal punto di vista dei risultati. Lo smart working è un modo diverso di organizzare il lavoro ed è una modifica strutturale del rapporto di lavoro, si passa da un concetto di controllo del lavoratore a un concetto di verifica dei risultati. Visto in quest'ottica è una opportunità anche per la Pubblica amministrazione. Perciò non lo limiterei a una soluzione per il risparmio energetico". Questo potrebbe aprire a un maggiore lavoro agile nella Pubblica amministrazione superando il concetto di 'prevalenza in presenza': "Personalmente non sono per i modelli estremi, come lo smart working totale, al 100 per cento. Sono convinto che per il buon funzionamento di un'organizzazione non si può rinunciare alla socialità. Va coltivato il senso di appartenenza e lo spirito di squadra", ha concluso Zangrillo. (Res)