Agricoltura: Lollobrigida, misure per coltivare di più (2)

- Inizia l'era del 'sovranismo alimentare' che distinguerà questo governo. A sinistra ironizzano già sull'autarchia ed altri richiami al Ventennio: "La sovranità alimentare è un principio che nazioni guidate da governi socialisti hanno inserito in Costituzione, come l'Ecuador e il Venezuela. La nuova denominazione del ministero, inoltre, è la stessa usata in Francia, che a differenza dell'Italia ha capito che difendere le proprie eccellenze alimentari è un dovere di ogni esecutivo. Il nostro obiettivo è tutelare l'economia agricola dalle aggressioni del mercato del falso che distorce miliardi di euro, rimettere al centro il rapporto con il settore per proteggere la filiera e il concetto di cultura rurale. Tutti i popoli hanno il diritto di definire le politiche agricole e alimentare. Anche gli italiani", ha concluso Lollobrigida. (Res)