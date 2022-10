Giustizia: Nordio, no a un controllo del governo sui pubblici ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai, mai e poi mai, ho pensato alla separazione delle carriere come primo passo verso un controllo del governo sul pubblico ministero. Mi fa inorridire solo l'idea". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il nuovo ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La separazione delle carriere nel programma di governo c'è. E il ministro intende occuparsene. Anche se lui stesso è stato all'inizio giudice e poi pm. E dice di aver "potuto fare benissimo entrambe le funzioni". Ma si pone il problema di come il passaggio appaia agli occhi del cittadino: "Potrebbe pensare che una mentalità accusatoria non sia tipica del giudice e viceversa". E si indigna se si pensa che la separazione sia solo un primo step per arrivare al controllo del governo sui pm: "L'indipendenza della magistratura per me è un idolo. Se non ne avessi un rispetto sacrale non avrei fatto il magistrato ma l'impiegato. Nei Paesi dove c'è la separazione delle carriere infatti non c'è il controllo dell'esecutivo sul pm. E chi lo paventa dice una balla colossale". In ogni caso non intende occuparsene subito. Prima vuole concentrarsi su misure che possano velocizzare la giustizia, favorendo così l'economia: "L'urgenza è accelerare i processi. Per far questo serve innanzitutto aumentare l'organico. E visto che per quello dei magistrati servono minimo quattro anni, dal momento in cui si bandisce un concorso a quello in cui i vincitori prendono servizio, mi occuperò subito del personale amministrativo: cancellieri, segretarie". (segue) (Res)