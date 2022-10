Giustizia: Nordio, no a un controllo del governo sui pubblici ministeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché, assicura, "il magistrato è come il chirurgo. Lui opera, ma il paziente deve arrivare in sala operatoria preparato e qualcuno se ne deve occupare anche dopo". Un provvedimento "semplice", spiega "per il quale, mi dicono ci sono anche i fondi per attuarlo". Contemporaneamente intende procedere all'ampliamento dell'organico anche con la definizione dello status dei giudici onorari. E partire da subito con una semplificazione normativa. A cominciare dalla depenalizzazione di alcuni reati. E qui sorgono gli altri timori. C'è chi sta già accusando Nordio di volere abolire la legge sull'abuso d'ufficio. Lui spiega che non intende farlo. Ma vuole procedere a "una profonda revisione per mettere tranquillità ai pubblici amministratori che non se la sentono più di prendere decisioni", ha concluso il ministro. (Res)