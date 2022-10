Ambiente: Pichetto Fratin, equilibrio tra nuove tecnologie e sistema produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gilberto Pichetto Fratin, da viceministro allo Sviluppo economico a ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: tanti i nodi da sciogliere in comune, anche se da affrontare - ora - in un'ottica diversa. "Al Mise - spiega il ministro al "Giornale" - i problemi si affrontavano a valle di tutto il processo, con la nuova casacca mi dovrò adesso occupare di tutte le questioni a monte, tra cui quelle degli approvvigionamenti energetici. E il momento di convergenza del lavoro svolto sarà logicamente il mercato". Quanto al passaggio di denominazione da ministero della Transizione ecologica a ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, quindi con due funzioni ben chiare: "Non mi formalizzo a entrare in letture particolari. È probabile che la nuova denominazione significhi una valenza di lungo periodo rispetto alla precedente". Il suo predecessore Roberto Cingolani, che si è sempre definito un tecnico prestato alla politica, si è dichiarato disponibile a fungere da advisor. Dunque, un possibile consigliere di tutto rispetto: "Con lui mi sono sentito più volte nei giorni scorsi. Proprio questa mattina, sul presto, avremo un incontro per il passaggio delle consegne e una serie di valutazioni". (segue) (Res)