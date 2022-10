Ambiente: Pichetto Fratin, equilibrio tra nuove tecnologie e sistema produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto i 'talebani del green' si faranno sentire: "Capisco chi fa slogan e si schiera da una parte o dall'altra. Io ho sempre cercato, in tutte le attività svolte, di argomentare le mie scelte. Noi abbiamo un dovere preciso: quello di dare soluzioni e non di fare campagne". Ha dedicato buona parte del suo ultimo mandato, da viceministro, ai problemi del mondo automotive e il suo mantra è sempre stato quello della neutralità tecnologica, cioè di guardare a tutti i tipi di alimentazione virtuosi. Mantra che accompagnerà anche la sua nuova missione: "Certamente, nessuna marcia indietro o cambiamento di idea. Bisogna ragionare con quella che è la realtà del sistema produttivo e, quindi, riuscire a conciliare il tutto". Il neo premier Giorgia Meloni, in proposito, ha chiaramente detto che tutela dell'ambiente e sostenibilità economica e sociale devono procedere parallelamente: "Il mandato del mio premier è quello di concorrere a trovare il giusto equilibrio", ha concluso Pichetto Fratin. (Res)