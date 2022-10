Penisola Coreana: scambio di colpi d'avvertimento lungo confine marittimo ma le due Coree (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle forze armate di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno ribadito l'importanza della cooperazione trilaterale nel campo della sicurezza in risposta alle minacce provenienti dalla Corea del Nord, durante un incontro svoltosi a Washington giovedì 20 ottobre. Il capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate statunitensi, generale Mark Milley, ha incontrato presso la sede del dipartimento della Difesa Usa gli omologhi di Corea del Sud e Giappone, generali Kim Seung-kyum e Koji Yamazaki. All'incontro hanno preso parte anche il comandante del Comando Usa per l'Indo-Pacifico, ammiraglio John C. Aquilino, e il comandante delle Forze Usa in Corea, generale Paul J. LaCamera. "Questa sessione ha incluso discussioni sulle sfide per la sicurezza regionale, incluse le recenti attività missilistiche e i progressi del programma nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), che destabilizzano la regione", si legge in un comunicato congiunto pubblicato a margine dell'incontro. Gli ufficiali hanno discusso "gli sforzi continui tesi a denuclearizzare la Penisola coreana". Milley ha riaffermato inoltre l'impegno degli Stati Uniti a difendere Giappone e Corea del Sud. (segue) (Git)