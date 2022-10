Ue: Borrell, necessario rafforzare attenzione strategica su America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America latina e i Caraibi non hanno ricevuto negli ultimi anni l'attenzione strategica che meritano da parte dell'Europa. Ad affermarlo è l'alto rappresentante dell'Unione Europea (Ue) per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un editoriale scritto per il portale latinoamericano "Infobae" alla vigilia del suo arrivo a Buenos Aires, per partecipare alla prima riunione biregionale dal 2018 che si terrà a partire da martedì 25 con i ministri degli Esteri della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac). Tre i punti principali dell'ampia agenda dei temi in discussione, scrive Borrell. Primo punto è quello di "promuovere la pace attraverso un ordine multilaterale più giusto e inclusivo". Il secondo punto riguarda la "necessità di cooperare nell'attuale scenario geopolitico per fare fronte ai problemi globali in materia di alimenti, energia, e debito". Terzo punto è il sostegno alle istanze di integrazione latinoamericana come quello della Celac appunto. (segue) (Beb)