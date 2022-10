Ue: Borrell, necessario rafforzare attenzione strategica su America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo spesso che l'Ue e l'America Latina e i Caraibi condividono valori, storia, cultura, lingue e profondi legami politici, economici e familiari. È vero, ma non possiamo vivere nel passato", afferma Borrell nel suo editoriale. "In questo momento di inflessione geopolitica in cui il vecchio non è ancora morto e il nuovo non è ancora nato, dobbiamo tutti ricalibrare la nostra bussola strategica", aggiunge l'Alto rappresentante, che ha proposto "un approfondimento delle relazioni in termini di intensità e volume, con nuovi accordi e alleanze, adattando l'approccio alle nuove sfide". L'Ue, ricorda Borrell, "è la terza destinazione delle esportazioni latinoamericane e la prima fonte di investimento". "Le imprese europee hanno investito in America Latina e Caraibi più che in Cina, Giappone, Russia e India messe insieme. Abbiamo accordi politici e commerciali con 27 dei 33 paesi della regione e l'Ue è il maggior contributore di aiuti allo sviluppo alla regione". (segue) (Beb)